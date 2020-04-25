لبنان | توقعات الأرصاد الجوية: المنخفض الجوّي ينحسر غدًا ويليه ارتفاع بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 04:16 مساءً -

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر حتى صباح غد الأحد حيث ينحسر تدريجا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى حدود الـ65 كلم /س خصوصا في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية ويتحسن الطقس خلال النهار.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وجنوب البلاد وضباب محلي على المرتفعات.

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– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 22 درجة. فوق الجبال من 9 الى 19 درجة. في الداخل من 10 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 65 كم/س خاصة في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و 90%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:19°م.

– الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 55:05 ساعة غروب الشمس:17:19