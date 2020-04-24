لبنان | تسجيل إصابة في بلدية زبدين.. و4 إصابات لمواطنين لبنانيين مقيمين في الكويت

في الكويت..

وفي الكويت اعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ في ​الكويت​ عبدالله السند انه وقوفا على آخر تطورات ومستجدات مرض ​فيروس كورونا​ ‪”COVID19″ في دولة الكويت، فقد بلغ عدد ال​حالات​ التي ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا ‪”COVID19″ خلال ال 24 ساعة الماضية 215 حالة.

واعلن انه بلغ عدد الحالات المرتبطة بالسفر منها 7 حالات، وجميعها لمواطنين كويتيين، مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، قدمت ضمن المرحلة الثانية من رحلات الإجلاء الجوي.

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ولفت الى انه بلغ عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالكورونا 198 ‪ حالة، 8 حالات منها لمواطنين كويتيين، و4 حالات لمقيمين من الجنسية اللبنانية، و85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و31 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و25 حالة لمقيمين من الجنسية الباكستانية، و25 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و5 حالات لمقيمين من الجنسية النيبالية، و4 حالات لمقيمين من الجنسية السيريلانكية، و3 حالات من غير محددي الجنسية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم من الجنسية ​السعودية​، وحالة لمقيم من الجنسية الأردنية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، وحالة لمقيم من الجنسية الأميركية