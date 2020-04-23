فيما قطع ثوار الشوف اوتوستراد برجا وذلك بسب ترتدي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين الحكومة بوضع حد للتفلة المالي الحاصل في شأن سعر صرف الدولار.
فيما تجمع الثوار عند ساحة النور في طرابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية
كما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع اوتوستراد الضبية بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين، وعن قطع السير في محلة الحمرا قرب مصرف لبنان وتحويل السير الى الطرقات المجاورة بعد تجمع الثوار أمام مصرف لبنان.
أما في البقاع فقد قطع الثوار طرقات (مفرق المرج – بر الياس) و (دورس – بعلبك) و ( تعلبايا – سعدنايل) فيما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل وقوع إشكال بين الثوار في تعلبايا وبين عناصر من الجيش نتيجة قيام الثوار بقطع الطرقات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وبلوغ سسعر صرف الدولار إلى 4000 ليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور والفيديو: الثوار إلى الشارع مجدداً.. قطع طرقات في صيدا وبرجا وطرابلس والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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