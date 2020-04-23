لبنان | جدول رحلات المرحلة الثانية لعودة اللبنانيين

28 نيسان 2020
لارنكا (77 راكبًا)، الدمام (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، لاغوس – نيجيريا (120 راكبًا)، برازافيل – كونغو (119 راكبًا).
30 نيسان 2020
بغداد (77 راكبًا)، الدوحة (121 راكبًا)، مسقط (77 راكبًا)، القاهرة (77 راكبًا)، بورت هاركورت – نيجيريا (119 راكبًا)، لندن (121 راكبًا).
1 أيار 2020
كانو – نيجيريا (119 راكبًا).
2 أيار 2020
الكويت (78 راكبًا)، جدة (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، أبيدجان – كوت ديفوار(120راكبًا)، لومي – توغو (119 راكبًا).
4 أيار 2020
يارفان (77 راكبًا)، الرياض (121 راكبًا)، كييف (77 راكبًا)، وارسو (77 راكبًا)، فري تاون – سيراليون (119 راكبًا)، لندن (121 راكبًا).
6 أيار 2020
أبو ظبي (121 راكبًا)، عمان أو البحرين أو كازابلانكا (77 راكبًا)، فرانكفورت (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، مونروفيا – ليبريا (119 راكبًا).
7 ايار 2020
دولا – كاميرون أو بامكو – مالي (119 راكبًا)
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