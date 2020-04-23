لبنان | جدول رحلات المرحلة الثانية لعودة اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 07:14 مساءً - مشاركة

28 نيسان 2020

لارنكا (77 راكبًا)، الدمام (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، لاغوس – نيجيريا (120 راكبًا)، برازافيل – كونغو (119 راكبًا).

30 نيسان 2020

بغداد (77 راكبًا)، الدوحة (121 راكبًا)، مسقط (77 راكبًا)، القاهرة (77 راكبًا)، بورت هاركورت – نيجيريا (119 راكبًا)، لندن (121 راكبًا).

1 أيار 2020

كانو – نيجيريا (119 راكبًا).

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2 أيار 2020

الكويت (78 راكبًا)، جدة (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، أبيدجان – كوت ديفوار(120راكبًا)، لومي – توغو (119 راكبًا).

4 أيار 2020

يارفان (77 راكبًا)، الرياض (121 راكبًا)، كييف (77 راكبًا)، وارسو (77 راكبًا)، فري تاون – سيراليون (119 راكبًا)، لندن (121 راكبًا).

6 أيار 2020

أبو ظبي (121 راكبًا)، عمان أو البحرين أو كازابلانكا (77 راكبًا)، فرانكفورت (121 راكبًا)، باريس (121 راكبًا)، مونروفيا – ليبريا (119 راكبًا).

7 ايار 2020

دولا – كاميرون أو بامكو – مالي (119 راكبًا)