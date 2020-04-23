لبنان | “النقل البري” ينتفض… إلى العمل اعتبارا من الغد!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 أبريل 2020 01:13 مساءً - مشاركة ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى ان “الجوع أقوى من أي قرار ومشكلتنا أنه منذ اللحظة الأولى نتصرف بحكمة ومسؤولية ولكن يبدو أن هذا الحس بالمسؤولية يفسّر على أنه ضعف”، مضيفا :”لا علاقة لنا بأي لائحة أسماء ولا بوزارة الشؤون الإجتماعية ولن نرضى إلا باللوائح الموجودة في قطاع النقل البري والبحري ولن نرضى بالإستنسابية”. وختم متوجها للحكومة ووزير الداخلية: “نحن نقابات دورنا تلقي الصدمات وإستيعابها ولكن إذا المسؤولين غير موجودين فنحن موجودون”.

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