لبنان | تعميم مصرف لبنان يسبب ازدحاماً غير مسبوق أمام “OMT”.. و الدولار يسجل 3600 ليرة!

وقد شهد المركز الرئيسي في الطيونة تهافتاً غير مسبوق على المركز من الزبائن نظراً إلى أنّ اليوم يصادف اليوم الأخير الذي تُعطى فيه الحوالات بالدولار، فابتداء من 24 نيسان يدخل تعميم مصرف لبنان حيز التنفيذ.

وستُباشر شركات تحويل الأموال تنفيذ التعميم الوسيط يوم الجمعة 24 نيسان 2020، لجهة حصر تسليم الحوالات بالليرة اللبنانية، على أن يُطبّق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية، وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، هو السعر المتداول لدى الصرّافين.

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و سجَّل سعر صرف الدولار لدى الصرافين اليوم الخميس، ما بين 3500 ليرة لبنانية (شراء) و3600 ليرة (مبيع) للدولار الواحد..

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف تراوح بالأمس مساء بين 3420 ليرة لبنانية و3460 ليرة لبنانية.

يُذكر أن سعر صرف الدولار في المصارف لا يزال 1515 ليرة لبنانية.