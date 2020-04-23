لبنان | أزمة استكمال العام الدراسي والشهادات الرسمية.. إلى أين؟

وفي حديث مع إذاعة صوت لبنان 100.5، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود: “نحن بحاجة الى استكمال العام الدراسي وبالأمس صدر تعميم عن مصرف لبنان يحمل الرقم 552 ذكر فيه المؤسسات التعليمية والاقساط”.

من جانبه، قال أمين عام المدارس الإنجيلية الدكتور نبيل اسطا: “هناك اصرار على اجراء امتحانات الشهادة الثانوية وعدم الغاءها”. وتابع: “اتمنى العودة السريعة والمدروسة الى المدارس، المتوافق عليه من اجل تكملة العام الدراسي هو 50 الى 60 يوم على ان يجرى تقييم لكل مدرسة”، مضيفاً: “هناك حديث لإلغاء شهادة البريفية”.

من جانبه، علّق امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار قائلاً: “ليس بالامل السهل اخذ قرار بفتح المدارس بعد انقطاع طويل نتيجة مخاوف كورونا، الاجتماع الذي كان مقررا مع وزير التربية ارجىء بسبب تزامنه مع جلسة مجلس النواب، والتواصل مع وزير التربية غير منقطع”.