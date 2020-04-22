لبنان | جديد جريمة بعقلين.. عائلة زوجة المشتبه به: “منال” أشرف من كل ما قيل أو يقال

ووفق البيان، رفضت عائلة المغدورة أي إتهام بحقها “لأنها أشرف من كل ما قيل أو يقال”.
وقالت: “من الواجب على كل من لا يعرف أن يلتزم الصمت لأنه يضع في ذمته شابة طاهرة وأولاد أبرياء”.
وأملت العائلة من الأجهزة الأمنية أن تكشف الحقيقة وتظهر برائتها.
يُذكر أن الشابة المغدورة كانت إحدى ضحايا الجريمة الدموية التي وقعت أمس الثلاثاء في بعقلين، والتي أودت بحياة 9 أشخاص.
وكانت بلدة بعقلين قد شهدت أمس، مجزرة راح ضحيتها تسعة أشخاص (ستة سوريين وثلاثة لبنانيين)، بينهم طفلان. و قُتلت منال ذبحاً بالسكين، وأُجهز على الباقين ببندقية صيد، وبإصابة في الرأس لمعظم الضحايا، فيما تلاحق القوى الأمنية شقيقين مشتبهاً فيهما أحدهما هو زوج منال.
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