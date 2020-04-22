لبنان | جديد جريمة بعقلين.. عائلة زوجة المشتبه به: “منال” أشرف من كل ما قيل أو يقال

ووفق البيان، رفضت عائلة المغدورة أي إتهام بحقها “لأنها أشرف من كل ما قيل أو يقال”.

وقالت: “من الواجب على كل من لا يعرف أن يلتزم الصمت لأنه يضع في ذمته شابة طاهرة وأولاد أبرياء”.

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وأملت العائلة من الأجهزة الأمنية أن تكشف الحقيقة وتظهر برائتها.

يُذكر أن الشابة المغدورة كانت إحدى ضحايا الجريمة الدموية التي وقعت أمس الثلاثاء في بعقلين، والتي أودت بحياة 9 أشخاص.

وكانت بلدة بعقلين قد شهدت أمس، مجزرة راح ضحيتها تسعة أشخاص (ستة سوريين وثلاثة لبنانيين)، بينهم طفلان. و قُتلت منال ذبحاً بالسكين، وأُجهز على الباقين ببندقية صيد، وبإصابة في الرأس لمعظم الضحايا، فيما تلاحق القوى الأمنية شقيقين مشتبهاً فيهما أحدهما هو زوج منال.