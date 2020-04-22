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لبنان | أول إصابة بكورونا بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 04:17 مساءً - أول إصابة بكورونا بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

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وتعود الإصابة المسجلة في مخيم الجليل إلى لاجئة فلسطينية من سوريا، حسبما ذكرت مراسلة “سكاي نيوز عربية” في لبنان.

وأكدت “الأونروا” اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في المخيم، وتم تحويل المريضة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، حيث ستتكفل الوكالة بالعلاج.

ويرتقب أن تنقل “الأونروا” فريقا من مستشفى رفيق الحريري الحكومي إلى مخيم الجليل، حيث سيتم إجراء عدد من الفحوص داخل المخيم، هذا إلى جانب أخذ عينات 60 حالة قد تكون مخالطة للشخص المصاب بكورونا.

وقالت الوكالة إنها تقدم كل ما يلزم لأسرة المريضة حتى تسمح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل، مع كل ما يتطلبه ذلك من ترتيبات وتأمين للاحتياجات الضرورية.

وتم منع الدخول والخروج من المخيم في محاولة لاحتواء الوباء، ورصد كل الحالات المخالطة والمشتبه بها في حال وجودها.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية والفصائل الفلسطينية و”الأونروا” من اللاجئين التزام الحجر المنزلي، لأجل كبح انتشار فيروس .

وعقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في البقاع اجتماعا عاجلا، ليل الثلاثاء، بعد تأكيد خبر تسجيل إصابة بفيروس كورونا في مخيم الجليل، وذلك بمتابعة مباشرة من سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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