لبنان | بالصور: قصر قريطم وسط بيروت ضحية فضيحة جديدة.. هذه تفاصيلها!

استغرب مراقبون توقيت هذا التسجيل ومضمونه الذي تلى زيارة سامر الترك القريب من رجل الاستخبارات السورية سابقًا في بيروت جامع جامع وحاليًا مستشار امين عام تيار المستقبل احمد الحريري وحديثه مع بعض شباب طريق الجديدة وحثهم على عدم الالتحاق بالمنتديات الشبابية بعد ان خرجت معظم الكوادر الشبابية في الطريق الجديدة من عباءة تيار المستقبل والتحقت بالثورة مؤيدة للورقة الإصلاحية السياسية التي يحملها الشيخ بهاء الحريري والتي أتى على ذكر بعض مضامينها المحامي نبيل الحلبي مؤخراً في مقابلة خاصة .

كما أتى هذا التسجيل تزامناً مع خبر بيع خالد منصور نجل جمال منصور موجودات قصر قريطم بعد تفكيكها ونقلها الى احد مواقف السيارات التي كان قد حصل عليها من املاك بلدية بيروت والتي لاقت استياءً واسعاً من أهالي العاصمة .

عزا مراقبون توقيت هذا التسجيل الى تخويف أهالي الطريق الجديدة من تغيير ولائهم لتيار المستقبل والانتقال الى ضفة الشيخ بهاء الحريري المؤيد للثورة .

فيما رجحّ البعض انها مجرد إنقاذ سمعة خالد جمال منصور بعد حادثة قصر قريطم التي لا نعلم ان كان علم الرئيس سعد الحريري بها وبحادثة حريق قصر قريطم .

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فما الذي حصل لقصر قريطم ؟

لم ينل إعلان السيدة نازك الحريري منذ مدة عن رغبتها بالعودة الى لبنان وإقامتها في قصر قريطم-بيروت إعجاب البعض من طفيليي بيت الوسط، فعمدوا لإفتعال حريق داخل القصر ومن ثم مطالبة التأمين بالتعويض وتحصيل ما يقارب ال ٢٥ مليون دولار اميريكي طبعا كما هو متوقع لم تستخدم أموال التأمين في صيانة الاضرار المفتعلة بل كان مصيرها “النهب”.

بل وأكثر فقد وصلت الامور عند البعض الى الإقدام على سرقة ما تبقى من معدات في القصر كأجهزة التكييف والخزن والمقاعد والاجرأ من ذلك معدات التمرين المخصصة لنادي القصر الرياضي وبيعها علناً وبلا اي استحياء وهذا ما اقدم عليه خالد منصور ابن جمال منصور متخذاً الموقف العمومي الذي يجابه طحان-كورنيش المزرعة بسطة له كما هو ظاهر في الصور المرفقة .