لبنان | تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ووزير الصحة: حذار أن نُغشّ برقم “صفر” إصابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 01:15 مساءً -

وكانت منطقة رياق في زحلة قد شهدت تسجيل أول حالة إصابة، حيث أكد النائب جورج عقيص في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: “مع الأسف تبلغنا بالأمس عن وجود إصابات بفيروس “كورونا” بين أهلنا في رياق، وهذه العائلة عزيزة وكريمة، ولكن الحمدالله الاعراض خفيفة غير خطيرة”.

و مساء أمس الثلاثاء أفادت مصادر طبية عن وفاة المواطن “حمد زود” من الضنية، في المستشفى الحكومي في طرابلس، وذلك بعد عدة ايام على اصابته بفيروس كورونا.

وهو المصاب الثاني بالفيروس في الضنية، وقد تسبب اختلاطه بعائلته بإصابة زوجته وولديه وابن شقيقه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

يُشار إلى ان زود كان يعاني اصلا من مشاكل صحية في القلب والرئتين.

وفي بعبدا إطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الصحة حمد حسن وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي على آخر التطورات في ما يتعلق بداء الكورونا وسبل مكافحته في لبنان، والخطوات المرتقبة على هذا الصعيد.

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وبعد اللقاء قال حسن “وضعنا فخامة الرئيس في جو ما تقوم به الوزارة لناحية توسعة اجراء الفحوصات في المناطق اللبنانية ووضعنا الرئيس بجو قائمة الدول التي تقدم مساعدات للوزارة لا سيما لجهة رفع عدد الفحوصات”.

اضاف “خلال الأيام المقبلة أي حتى 10 أيار سنرفع عدد فحوصات ال PCR وسيكون لدينا من بعدها صورة كافية ووافية لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

واكد “ان ما تحقّق هو ضمن الخطة المطروحة وحذار أن نُغشّ برقم “صفر” إصابات ونخاف من موجة ثانية من الكورونا، ونأخذ كلّ التدابير منعاً لذلك”.

من جهتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي من بعبدا “منظمة الصحة تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة التي تقوم بعمل كبير،

وهذا ما أوصل إلى هذه النتائج”.