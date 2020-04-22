لبنان | كركي طلب من المديرية المالية تخصيص يومين أسبوعيا لدفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 01:15 مساءً - مشاركة

وجاء في المذكرة الآتي:

“بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42/ 2020 تاريخ 11 آذار 2020 الذي يطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين والمستخدمين بشكل يؤمن إستمرارية المرفق العام كما يؤمن معاملات المواطنين التي ترتدي طابع العجلة.

أولا: يطلب من المديرية المالية تخصيص يومين أسبوعيا لدفع تعويضات نهاية الخدمة المنجزة وإعداد لوائح بهذه الطلبات ونشرها عبر صفحة الصندوق على موقعي Facebook وTwitter.

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ثانيا: على المضمونين الواردة أرقام طلباتهم ضمن هذه اللوائح الإتصال على الرقم 01705103 لتحديد موعد إستلام الشك.

ثالثا: يطلب من المستخدمين المعنيين الحضور وإتخاذ تدابير الحماية اللازمة كافة بالتعاون مع المديرية الادارية.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة إعتبارا من تاريخه وتبلغ إلى من يلزم”.