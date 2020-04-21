لبنان | تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت بعقلين.. 9 ضحايا بينهم نساء وأطفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 أبريل 2020 10:14 مساءً -

وفي هذا السياق، أفاد رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني أنّ “دوافع الجريمة غير معروفة، والمحلة التي وقعت فيها تضم مساكن للعمال السوريين وورش عمل، فيما تعمل الأدلة الجنائية في ساحة الجريمة الآن”.

ووفق الغصيني، فإنّ “أحدهم أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح الصيد، وأنّ القوى الامنية تلاحق الجاني، والعمل بين البلدية والأمن والمجتمع المدني جارٍ لمنع أي ردات أفعال وترك الكلمة للأمن والقضاء”.

وفي التفاصيل المتوافرة حتى الساعة فقد وجدت سيدة من آل حرفوش مذبوحة داخل منزلها،فيما أولاد السيدة وجدوا في منزل الجدين.

ومؤخراً أكدت مصار انه تم إلقاء القبض على اللبنانيّين المشتبه بهما بارتكاب جريمة بعقلين وهما م.حرفوش و ف.حرفوش، واحدهما هو زوج السيدة التي وجدت مقتولة في منزلها، فيما تقيم القوى الأمنية في منطقة بعقلين طوقاً أمنياً بعد الجريمة التي وقعت في المنطقة.

واستخدم منفذ الجريمة سلاح “البومب أكشن” وبدأ بتنفيذ الجريمة في بيت السيدة وأكمل جريمته في الورشة، التي تضم مساكن للعمال السوريين وورش عمل.

وتشير المعلومات أن اللبنانيان المقتولان، أحدهما من آل حرفوش وهو أخ الزوج المفقود أما الثاني من آل عودة من عرسال حيث وجدا مقتولين في الورشة.

من ناحيته استنكر رئيس الحكومة حسان دياب جريمة بعقلين التي ذهب ضحيتها تسعة أشخاص وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم متوجّهًا بالتعازي إلى عائلات الضحايا.

أما رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب فقد اعتبر أن “جريمة بعقلين غريبة عن بعقلين وأهلها وأبناء الشوف. والقوى الأمنية تقوم بجهود جبارة لإلقاء القبض على القاتل”.

كذلك علّق النائب مروان حمادة على الجريمة قائلاً: “أشدّ على أيدي القوى الأمنية التي تبحث عن الجاني وبعض الدلائل بدأت تتجمع وربّما تدل على وجود مختل ولا بد من مطاردته وإلقاء القبض عليه ومحاكمته بسرعة”.

وتظهر مشاهد قاسية في فيديو وجود جثتي رجلين في بستان وقربهما خرطوش الصيد.

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وفي معلومات لم يتم اتأكد منها، فقد تم تداول أن أسماء الصحايا التسعة هم:

١ – اللبناني كريم نبيل بو حرفوش ٢٧ سنة من بلدة بعقلين..

٢ – اللبناني محمد عودة من عرسال..

٣ – اللبناني محمود عودة من عرسال..

٤ – السوري احمد بسون..

٥ – السوري حسن بسون ١٥ سنة..

٦ – السوري أحمد بسون ١٠ سنوات..

٧ – السوري ياسر الفريج ٣٠ سنة..

٨ / ٩ – وجود سيدتين بين الضحايا..