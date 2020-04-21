لبنان | كباش الحكومة مع “الأفران الكبرى” مستمر .. تسطير 14 محضر ضبط

ونتيجةً لذلك، أشار وزير الإقتصاد في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” أنه قد تم تسطير 14 محضر ضبط في كافة المناطق، وأبرز المخالفات تتعلق بأوزان الخبز العربي وأسعار السلع.

وفي وقتٍ سابق، أشار وزير الاقتصاد، إلى أنه “لدي وثيقة عن إتفاق بين 8 أفران على أن تكون ربطة الخبز بوزن 900 غرام، وفي بعض المناطق بيعت ربطة الخبز بـ1750 ليرة”.

ولفت إلى أنه “على الافران أن تعرف أننا في دولة قانون، وسنقوم بكلّ ما يلزم لتصحيح الامور”.

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وخلال جولة تفقدية مع مراقبي مديرية حماية المستهلك على المخابز والافران، قال نعمة: “سأزور عدداً من الافران في مختلف المناطق على أن أشارك بعدها في الجلسة عند الساعة 11”.

وأكد نعمة، أن “وزن ربطة الخبز 900 غرام هو غير قانوني وغير مقبول، وتم تسطير محضر ضبط وسيتم مصادرة البضاعة بعد اخذ اشارة من القضاء المختص”.

وأعلن أنه “تمت مصادرة البضائع المخالفة بإشارة من القضاء المختص وسيتم تسليمها للبلدية وندعوها لتوزيعها على الفقراء”.