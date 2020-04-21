لبنان | فيديو مروع: جريمة غامضة في منطقة بعقلين.. والضحايا 9 قتلى حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 أبريل 2020 07:13 مساءً - فيديو مروع: جريمة غامضة في منطقة بعقلين.. والضحايا 9 قتلى حتى الآن مشاركة وعمدت القوى الأمنية إلى ضرب طوق أمني حول مكان الجريمة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة. وعُرف من اللبنانيين، (ك.ح) من بلدة بعقلين، وشخص آخر من آل عودة من عرسال. وقد فرَّ الجاني عبر احراج بعقلين القريبة من منطقة النهر، وتعمل العناصر الامنية على ملاحقته. فيما لا تزال أسباب الجريمة غير معروفة حتى الآن. من جهته إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن “جريمة بعقلين غريبة عن بعقلين وأهلها وأبناء الشوف. والقوى الأمنية تقوم بجهود جبارة لإلقاء القبض على القاتل”. Advertisements أضف موقعنا لقائمة البرامج إضافة × Install this راديو صوت بيروت إنترناشونال on your iPhone and then Add to Home Screen

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