وعرض رئيس النقابة على المجتمعين نتائج اللقاءات والاتصالات التي أجراها مع مختلف القطاعات النقابية ذات الصلة بالمهنة، “لوضع الآلية للتخفيف من وطأة الاسعار على المستهلك”.
واصدر المجتمعون بيانا هنأوا فيه اللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
واعلنوا “تشكيل لجنة من النقابة للمتابعة الميدانية اليومية مع الجهات الرقابية لكشف المستغلين والمخالفين، ووضع الخط الساخن 01/653344 – 03/001071 بتصرف المواطنين لتلقي الشكاوى والتبليغ عن المخالفات التي تتعلق بالتسعير والتأكيد ان النقابة لن تتهاون مع التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطنين والذين يستغلون شهر الخير لجني أرباح إضافية”.
وناشدوا الجهات المعنية “تكثيف الجهود الرقابية للجم المستغلين”، مؤكدين ان “النقابة لن تألو جهدا في هذا المجال وتدعو الى أوسع تعاون لتحقيق هذا الهدف” .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة تجار الخضار والفاكهة: لضبط الاسعار في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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