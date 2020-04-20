لبنان | قبل يوم من اجتماع مصرف لبنان لوضع آلية للتسعير.. الدولار يسجل 3200 ليرة

وكانت “المركزية” قد نقلت عن مصدر مالي قوله أن اجتماعاً سيُعقد في مصرف لبنان غداً برئاسة الحاكم رياض سلامة، وسيكون مخصص للشركات والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية عبر الوسائل الإلكترونيّة بمشاركة “الوحدة النقدية” المستحدثة في مصرف لبنان، لوضع آلية واضحة وملزِمة للتسعير اليومي وضبطه، والذي لفت إلى أن “اجتماع الغد يهدف إلى وضع آلية واضحة حول التسعير وأسسه وقواعده”.

وأشار إلى أن “الغاية من التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، دعم احتياطه من العملات الأجنبيّة”.

وكان البنك المركزي أصدر الأسبوع الماضي تعميماً طلب فيه أن تسدَّد التحاويل النقدية الأجنبيّة الواردة الى الشركات والمؤسسات غير المصرفيّة بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق، وأن تبيع “الوحدة النقدية” في البنك المركزي، العملات النقديّة الأجنبيّة الناتجة عن تلك العمليات.

في غضون ذلك، أعلن بعض المؤسسات أنه مستمر في تلقي التحاويل بالعملات الأجنبيّة وصرفها بالعملة ذاتها، كما أن بعضاً منها لم يلتزم بالتعميم لغياب الآلية الواضحة لذلك.