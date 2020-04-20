لبنان | فرق وزارة الصحة توزعت على المناطق لإجراء فحوص الـPCR بطرق عشوائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 أبريل 2020 01:33 مساءً - مشاركة توزعت فرق وزارة الصحة على مناطق لبنانية عدة لإجراء فحوصات الـPCR عشوائيا تنفيذا للخطة التي أطلقتها الوزارة. وتهدف الخطة الى إجراء مسح شامل لكل الاقضية واجراء فحوص للمواطنين، وذلك بالتعاون مع أطباء الأقضية والبلديات. إشارة الى أن اختيار المواطنين لإجراء الفحوص يتم وفقا لمعايير، فيسمح للأشخاص الذين يشعرون بعوارض، أو الذين لديهم احتكاك بمصاب، أو الذين لم يتوقفوا عن العمل بالخضوع للـpcr.

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