وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد نشر عبر صفحته في “فيسبوك” رسالة تركها محمد لدى مغادرته. وذكر المستشفى أنها “رسالة مؤثرة من مصاب شفي من فيروس كوفيد -19، للعاملين في أقسام كورونا بعد مغادرته المستشفى”.
و يتحدث محمد عن تجربته و ما حدث معه منذ عودته على متن الطائرة التي أقلتهم من اسطنبول إلى بيروت، حيث جرى تجويله إلى قسم رعاية مصابي كورونا في مستشفى الحريري الجامعي بعد ظهور نتائج الفحوصات.
ويضيف محمد قائلا: “كان عندي كامل الثقة إنو خبرتكن كافية لتخلصوني من اللي انا فيه”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “انتو ابطال”.. رسالة مؤثرة من شاب شُفي من “كورونا” للعاملين في مستشفى الحريري الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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