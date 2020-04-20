لبنان | دار الفتوى تُعلن موعد التماس هلال شهر رمضان المبارك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 أبريل 2020 01:33 مساءً - مشاركة أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيانٍ، أن “التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 نيسان 2020 م، استنادا الى الحديث النبوي الشريف “صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته”. وأضاف البيان، “سيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء من المفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية الشقيقة للتثبت من رؤية الهلال”.

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