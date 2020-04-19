لبنان | بعد قرار وزير الداخلية.. بيان لقوى الأمن حول توقيت فتح وإقفال الشركات والمؤسّسات الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين الكرام مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تتعلق بتعديل مواقيت فتح وإقفال الشركات والمؤسّسات الخاصة، والخروج من المنازل والولوج إلى الشوارع والطرقات.

لذلك، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي ما يلي:

1- منع الخروج والولوج في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساءً ولغاية الساعة الخامسة فجراً من كل يوم.

2- تعديل أوقات فتح وإقفال بعض المؤسسات، وفقاً للجدول التالي:

Advertisements

مع ضرورة التقيّد والالتزام بالشروط الوقائية والصحيّة وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الموظفين والزبائن.

تؤكد قوى الامن الداخلي على أن دور المواطنين اساسي في هذه الظروف الاستثنائية، وتدعوهم إلى التزام القرارات الصادرة بهذا الخصوص، للحدّ من انتشار الوباء، ولا سيّما ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلاّ عند الضرورة القصوى.