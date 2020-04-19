لبنان | تقرير “إدارة الكوارث” حول انتشار “كورونا”.. ووزير الصحة: سنقدم أقنعة واقية مجانا للمواطنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 أبريل 2020 07:16 مساءً -

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 140 إصابة

بيروت 118 إصابة

كسروان 78 إصابة

بشري 64 إصابة

بعبدا 55 إصابة

جبيل 49 إصابة

زغرتا 33 إصابة

عكار 26 إصابة

الشوف 19 إصابة

عاليه 18 إصابة

البترون 17 إصابة

طرابلس 14 إصابة

صيدا 12 إصابة

فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، جزين، حاصبيا، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الأحد ، 18743 فحص كورونا، 673 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 1 حالة جديدة، فيما أعلن التقرير أن 99 حالة تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 23.96%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والبنغلاديشة.⚜️

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للإطلاع على التقرير كاملًا إضغط على الرابط التالي https://bit.ly/2XKZwTQ

وزير الصحة..لا بد من التشدد بتطبيق الاجراءات

من ناحية أخرى أكد وزير الصحة حمد حسن أنه لا يمكن بناء معطيات نهائية على نتيجة فحوصات اليوم التي أظهرت اصابة شخص واحد فقط بكورونا في الساعات الماضية.

وأشار حسن في حديث لـ”المنار” الى أن الوزارة ستنطلق الى المناطق التي شهدت اكبر عدد اصابات لاجراء الفحوصات وسيتم رفع العدد من 1000 الى 1500 عينة يومياً.

وقال:”نتفهم حاجة الناس للتنقل والعمل لكن لا بد من التشدد بتطبيق الاجراءات وسنقدم أقنعة واقية مجانا للمواطنين”.

وردا على سؤال لفت الى أنه “لا يمكن اعطاء اجوبة حول مدة استمرار الاجراءات الا بعد العاشر من شهر ايار المقبل”.