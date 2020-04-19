لبنان | تعديل أوقات حظر التجوال والفتح والإقفال للمؤسسات المستثناة

وجاء في المذكرة:” يمنع الخروج من المنازل والولوج الى الشوارع من الساعة الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً”.
يعدل توقيت فتح وإقفال المؤسسات على الشكل التالي:
– محال البيع بالمفرق : السوبر ماركت و الميني ماركت ومحال بيع الخضار والفاكهة والألبان والأجبان وملحمة ومسمكة ودواجن والحلويات والباتسيري والكرواسان والمعجنات وبائعي الفول والمحامص والمطاحن وبيع المياه ومحلات بيع المأكولات والوجبات السريعة (من الخامسة فجراً وحتى الثامنة مساءًا).
والباقون دون أي تعديل.
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