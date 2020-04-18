لبنان | بالأرقام: هكذا توزعت حالات الإصابة بفيروس “كورونا” على الأقضية اللبنانية

أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس “كورونا”، وجاء فيه انه تمَّ ” تسجيل 4 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المقيمين ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان الى 672 حالة”.

وفي هذا السّياق، نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للسرايا الحكومية، تقريرها اليومي حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” المُستجد في لبنان.

وأعلن التقرير، عن “ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 672 بعد تسجيل 4 حالات جديدة”، مُوضِحًا أن “عدد الوفيات بلغ 21 فيما حالات الشفاء 94″.

وبحسب التقرير، تصدَّر قضاء المتن القائمة من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا” حيث سجّل 140حالة، واحتل قضاء بيروت المرتبة الثانية حيث سُجِّل فيه 117 حالة أما قضاء كسروان فاحتل المرتبة الثالثة بـ 77 حالة، ليأتي قضاء بشرّي في المرتبة الرابعة بـ 64 حالة، وقضاء بعبدا في المرتبة الخامسة بـ 56 حالة.

وأشار التقرير، إلى أن “46% من حالات كورونا أصابت الإناث، و54% أصابت الذكور”.