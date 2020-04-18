لبنان | مصلحة الأبحاث الزراعية تنشر نصائح عن محاربة حشرة تغزو أوراق السنديان

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 أبريل 2020 04:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 أبريل 2020 04:14 مساءً - مشاركة

تفيد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بما يلي: “بدأ طيران الجيل الأول لحشرة Phyllonorycter libanotica في المناطق الممتدة على ارتفاع 500- 700م.

وهي عثة حافرة أنفاق أوراق السنديان التي تغذو السنديان للسنة الثالثة في لبنان مسببة يباس الأوراق. يمكن تحديد توقيت الطيران من خلال وضع اوراق مصابة في وعاء وتغطيته بقماش ووضعه في الظل (صورة). عند رصد العثة (1 سم) في الداخل من الضروري البدء بعملية المكافحة:

1- رش بكتيرية الباسيليوس BT في حال توفرها أو إحدى المبيدات Imidachlopride, Inthoxacarb, Acetamiprid, Chlorantraniliprol مع التأخر في الرش خلال فترة إزهار السنديان ووجود النحل.

2- اعادة رش BT بعد عشرة أيام.

3- ري الأشجار في الصيف قليلا لتجنب الإجهاد المائي.

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4- مراقبة الأشجار في حزيران وتموز عند بدء الجيل الثاني.

5- تشحيل الطرود المصابة جدا في الخريف وحرقها فورا.

6- التنسيق مع أصحاب قفران النحل المجاورة قبل الرش.

7- تنسيق البلديات مع وزارة الزراعة عند ظهور إصابة مرتفعة في الأحراج.