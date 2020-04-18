لبنان | نقابة الصيارفة: نجدد تأييدنا توحيد سعر الصرف بين المصارف والصيارفة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 أبريل 2020 01:14 مساءً - صدر عن نقابة الصرافين بعد لقائها بوزير الداخلية العميد محمد فهمي البيان الآتي:

نجدد تأييدنا توحيد سعر الصرف بين المصارف والصرافين بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتطالب مجلس الوزراء تعديل دوام عمل شركات الصرافة، كما تطالب وزير الداخلية إستثناء السيارات العاملة لديها من القرار رقم 479 بتقييد اللوحات المفردة والمزدوجة.

عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان إجتماعاً برآسة النقيب محمود مراد حضره جميع الأعضاء إثر إجتماع عضوين من هيئة مكتبها بمعالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي.

أشاد المجتمعون باللقاء البنّاء والمفيد الذي عقدته النقابة مع الوزيربناء على طلبهاحيث أطلعته على حيثيات وتوجّهات النقابة والتي تتفق مع توجهات حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة.

وتمحور اللقاء مع معاليه حول عدة نقاط أهمها

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– إستثناء شركات الصرافة من قرار المفرد والمزدوج.

– تمديد دوام العمل لشركات الصرافة لغاية الخامسة.

– إستمرار الجهات القضائية والأمنية مشكورة بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لها، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم.

– تأكيد النقابة إعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي محتكمين لقوة السوق الخاضعة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصّة في مصرف لبنان.

في المحصّلة إن نقابة الصرافين في لبنان تحاول جاهدة في تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان وتشدد على أهمية قمع الغير مرخص لهم وتسهيل عمل الشركات المرخّص لها سواء لجهة تمديد دوام عملها واستثنائها من نظام المزدوج والمفرد.