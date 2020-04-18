لبنان | توقعات الطقس.. موجة مدارية حارة في طريقها إلى لبنان

أجواء ربيعية “حارة” تبسط حضورها تدريجياً، لتحكم بلهيبها على مدار الأسبوع المقبل.

هذا ما ينتظره اللبنانيون وفق توقعات الأرصاد الجوية بعدما أسدل نيسان الستار عن طقسه الشتوي المتقلب.

فقد تراجع صوت الأمطار والعواصف الرعدية والرياح، وخرقت اشعة الشمس جدار الغيوم، ليتحوّل الطقس وفق تقرير المتخصص بالأحوال الجوية الأب ايلي خنيصر الى غائم ومتقلب، يتخلله بين الحين والآخر بعض الامطار المتفرقة.

كما ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتبلغ ذروتها منتصف الاسبوع المقبل بسبب وصول موجة مدارية حارة مصدرها الصحراء الافريقية الكبرى، تترافق ايضا مع رياح حنوبية شرقية الامر الذي سيؤدي الى طقس شبه حار، وقد تلامس درجات الحرارة 29 درجة ساحلاً و 25 بقاعاً.

ويكون طقس اليوم غائما مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة التي ستسجّل على الساحل: 23 نهاراً و 16 ليلا، في البقاع: 22 نهاراً و 9 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 7 درجات ليلاً، على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و 3 ليلاً، وتسجل الرطوبة: 77%، أما الرياح فجنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة.