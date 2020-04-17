لبنان | صدّ وردّ بين السيد والحريري.. والأخير يتوجه ببلاغ إلى المحكمة الدولية

طلب سعد الحريري، من محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان إبلاغ المحكمة بما غرَّد به النائب جميل السيد نهار السبت في 11 الجاري لجهة إقراره بصورة مواربة ان مبلغ 27 مليون دولار أميركي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ووفق بيانٍ صدر عن مكتب الحريري، فإن “تغريدة النائب السيد قرينة إضافية على ان إفادته أمام المحكمة كانت بهدف تضليل المحكمة وطمس الحقيقة ما يمثل جرمًا مستقلًا يستوجب الملاحقة، فضلًا عن ان التحدي الأحمق الذي تضمنته التغريدة قرينة كاشفة عن تلطيه الجبان وراء حصانة نيابية أغدقها عليه الفريق إياه الذي أتى به نائبًا لحمايته من أي مساءلة ومحاسبة”.

وعليه، أشار البيان إلى أنّ “كتلة نواب المستقبل تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيدًا لملاحقته أمام القضاء المُختص”.

ردّ النائب جميّل السيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على بيان مكتب الرئيس سعد الحريري بشأن ملاحقة السيّد امام القضاء.

وكتب السيّد، “سعد الحريري ومحمد زهير الصديق ومن يرغب، لقد قلت علناً وأكرر: ادعى ازلامك للتشهير بنا ان محاضر لجنة التحقيق عثرت عندنا في 2005 على 27 مليون دولار،

وقلت: إذا كانت اللجنة كما تقولون قد عثرت على 27 مليون دولار فأكون قد قبضتها ثمناً لقتل الشهيد!”.

Advertisements

وفي تغريدة لأخرى، تابع السيّد، “ولازم تعرف شيخ سعد إني سبقتك بتحضير ملف للمحكمة الدولية إنّكم استندتوا زوراً لمحضر مش موجود بتحقيقات اللجنة لإيهام الرأي العام زوراً بأنكم صادقون بمبلغ الـ 27 مليون دولار، واذا المرة الماضية زمطتوا بتزويرة محمد الصدّيق لإعتقالنا، هالمرة لأ”.

وقال: “أنا رفعت حصانتي، أرفعها أنت ولاقيني في لاهاي.

وكان ورد في تغريدة النائب السيد، التالي: “صح، يومكم جايي، بس ما رح يكون سِجْن ولا هريبة، رح يكون تحت إجْرَيْن الناس يللي ضحكتوا عليهم وفقّرتوهم، من صيدا وبيروت للشمال للبقاع”، مستعينًا بآيةٍ قرآنيّة تقول، “وتروْنَهُ بعيداً ونراهُ قريبا”.

وأضاف السيِّد، “على فكرة، إذا مبلغ أل27 مليون دولار صحيح، خبّروا اللجنة هالمبلغ قبضته ثمن قتل رفيق الحريري، وبلطوا البحر”.