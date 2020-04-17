لبنان | مصرف لبنان: تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية يجب ان تتم بسعر السوق

صدر عن وحدة الاعلام في مصرف لبنان البيان التالي:

“متابعة للقرار الوسيط المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، ان القرار جاء بناء على طلب هذه الشركات ولتسهيل خدمة الزبائن.

عمليات تسديد قيمة التحويلات الالكترونية الواردة من الخارج بالليرة اللبنانية يجب ان تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر وليس بحسب سعر مثبت وكل ما يتم تداوله عن تثبيت سعر الصرف للتسديد التحويلات الالكترونية بالليرة غير صحيح.

تذكير ان بامكان العملاء الراغبون بالحصول على نقد بالدولار الاميركي استعمال الحسابات الخاصة التي تم فتحها في المصارف لهذه الغاية.

وكان اصدر مصرف لبنان تعميماً فيما خص حرية التصرف بالاموال الواردة والجديدة او fresh money.

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وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تُظهر كميات من الدولار زعم ناشروها أن مصرف لبنان يتدخل لدى الصرافين من أجل تخفيض سعر الدولار في السوق الذي تخطى الـ 3000 ليرة للدولار الواحد.

إشارة إلى أن سعر صرف الدولار سجّل اليوم الجمعة لدى الصرافين، ما بين 3100 ليرة (مبيع) و 3200 ليرة لبنانية (شراء) للدولار الواحد.