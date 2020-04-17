لبنان | توقعات مصلحة الأرصاد.. بعد الأمطار تحسن في الطقس وارتفاع بدرجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 أبريل 2020 04:16 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت قليل الغيوم وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، وارتفاعها في شكل طفيف على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الجمعة، حيث يتحول الى مستقر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الداخلية، يتحسن الطقس تدريجا بدءا من الظهر فيتحول الى مستقر.

السبت: قليل الغيوم وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. الإثنين: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.

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– الرياح السطحية: شمالية شرقية و شمالية غربية نهارا، تتحول مساء الى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كم/س .

– الانقشاع: متوسط يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 14 و 85 %.

– حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 6,5 ساعة غروب الشمس: 19,11