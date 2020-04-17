لبنان | بعد تعميم مصرف لبنان: مستوى قياسي جديد لسعر الدولار

سجل سعر صرف الدولار، صباح اليوم الجمعة 17 نيسان، لدى الصرّافين، مستوى قياسياً جديداً، تجاوز لدى البعض مستوى 3100 ليرة.

وجرى التداول بالدولار مساء أمس الخميس في بيروت بين 3020 ليرة للشراء و3080 ليرة للمبيع، في حين جرى التداول به في منطقة شتورا بين 3050 ليرة للشراء و3150 ليرة للمبيع.

ويتخوف متابعون من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد تعميم مصرف لبنان الصادر يوم الخميس، والذي يفرض على مؤسسات التحويل المالي (OMT وWESTERN UNION وغيرها) تسليم الحوالات بالليرة اللبنانية حصراً، لكن وفق سعر صرف السوق.

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في المقابل ذكرت صادر مطلعة للـ”LBCI” أنّ “مصرف لبنان” سيبدأ بضخّ دولارات نقداً إلى الصرافين الكبار بهدف خفض سعر صرف الدولار عند الصرافين الذي تجاوز مستويات قياسية تعدّت الـ 3150 ليرة.