لبنان | ناشطون في “الثورة” يحذّرون: لعدم التمادي في استعمال القوّة وعودة النظام الأمني السيّء الذكر

صدر عن الناشطين في “الثورة” البيان التالي:

“بعد الأحداث الدامية في طرابلس ليل الأمس، الناتجة عن إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين، إثر انهيار الوضع الاقتصادي وتخطّي الدولار عتبة الـ ٣٠٠٠، نحذّر هذه السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية وكل احزاب السلطة من التمادي في استعمال القوّة وعودة النظام الأمني السيّء الذكر، ونحمّلهم مسؤوليّة دماء المتظاهرين الجائعين، المطالَبين بالبقاء في منازلهم دون تأمين اي بديل يُذكر لسد احتياجاتهم الأساسية.

كما نحذّر من استفراد أهلنا في طرابلس واستغلال أزمة الكورونا لقمعهم، كما تم استفراد الثوار في ساحة الشهداء وتحطيم خيمهم، اذ إنّ الثورة واحدة في كل المناطق وهي ستحمي أبناءها من فساد وبطش الطبقة السياسية، التي هي بالمناسبة، الوباء الأخطر على الشعب اللبنان”.

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ويذكر أنه في أواخر الشهر الماضي أزالت قوى الأمن خيم الثوار التي وُضعت في وسط بيروت منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول، كما منعت الثوار من الوصول إلى ساحة رياض الصلح.

وقالت القوى الأمنية حينها أن قرار إزالة خيم المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح اتخذ بسبب البدء بتطبيق اجراءات الحد من انتشار كورونا.