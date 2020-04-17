لبنان | 1500 ليرة داخل الأفران و 1750 ليرة خارجها.. هل هو تمهيد لتغيير سعر الخبز أيضاً

يقول وزير الاقتصاد راوول نعمة في حديث صحفي إنه «فور انتهائنا من الدراسة الكاملة، تمكّنا من مناقضة كلام اتحاد نقابة الأفران والمخابز عبر الإثبات لهم أن سعر 1500 ليرة لبنانية لربطة الخبز الأبيض وبوزن 1000 غرام تربحهم ولا تخسرهم كما يقولون.

عندها طلبوا منا تحديد سعر الجملة لبيع ربطة الخبز بألا يقل عن 1200 ليرة، فاعتذرت منهم من منطلق السماح للمنافسة من خفض السعر». ولأن الاتحاد غير حريص سوى على مصلحته، طلب من نعمة أن يسمح له ببيع ربطة الخبز داخل الأفران بالسعر الرسمي أي 1500 وخارجها بسعر 1750 ليرة!

وخيّر الوزير بين القبول بهذا العرض أو الامتناع عن بيع الخبز لمحال المواد الغذائية. قبيل ذلك، «قدم الاتحاد أرقاماً للوزارة غير دقيقة، سواء بالنسبة إلى سعر كيلو النايلون أو كمية الطحين، لكن تمكّنّا من اكتشاف هذا التلاعب بالأرقام».

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وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان قد عبر في بيان له عن أسفه لأن يعلن للرأي العام ان “المفاوضات مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة لم تؤد الى اتفاق حول كلفة ربطة الخبز مما يؤثر سلبا على قدرة الأفران على توزيع الخبز خارج الفرن”.

وقرَّر “وقف توزيع الخبز الى المناطق اللبنانية كافة، والإبقاء على بيع الخبز في صالات الأفران دون سواها، اعتبارا من صباح يوم الاثنين 20 نيسان 2020 بالسعر والوزن الحالي”.

وأعلن عدم مسؤوليته “عن الاكتظاظ الذي سيحصل أمام الأفران.