لبنان | عجز الدولة وأزمة كورونا يلهبان نبض الثورة من جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 أبريل 2020 10:14 صباحاً - قال وزير الاقتصاد راؤول نعمة: في لبنان لا صناعة لدينا كافية، و70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونحن نتحرك، ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات”.

كلام نعمة جاء خلال استقباله شبان من الحراك المدني والثوار في مكتبه بالوزراة، حيث اكد لهم قائلا نحن كوزارة لا قدرة لدينا على التنفيذ، وإذا حصل احتكار لسلعة معينة مثل “كرتونة البيض” التي بات سعرها 11 ألف ليرة على المواطنين التوقف عن شراء هذه السلعة كي يُضطرّ المحتكرون لخفض سعرها”.

نعم هكذا وبكل وضوح يعبر وزير الاقتصاد اما شبان الثورة عن إفلاس الحكومة المؤسساتي في وجه ألاعيب المصارف وازمة انهيار الليرة وغلاء الاسعار.

و منذ بداية أزمة الدولار وقبل انطلاق التظاهرات في تشرين الأول، بدأت أسعار المنتجات في لبنان بالارتفاع إذ أن معظمها يتم اسيراده من الخارج أو يتطلب مواد أولية أو مواد تعبئة مستوردة ويدفعها التجّار بالدولار الأميركي.

العودة من جديد

جابت بيروت أمس مسيرة سيّارة، رفع خلالها الناشطون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات ثورة 17 تشرين. توّقفت المسيرة أمام جمعية المصارف، ثم في ساحة الشهداء وبعدها انتقل بعض من الناشطين إلى وزارة الاقتصاد. أتى هذا التحرّك الأول من نوعه منذ فرض إجراءات التعبئة العامة، ليؤكد أنّ المطالب لم تنسَ، وأنّ فيروس كورونا وظروفه لم يبدّل شيئاً لدى مجموعات الثورة.

كانت السلطة وأحزابها وأجهزتها الأمنية قد حاولت استدراك الأمر، فعملت طوال الأسابيع الماضية على إعادة فتح الطرقات في وسط بيروت، وتكسير خيام الاعتصامات وتوقيف المتواجدين فيها، بحجة خرق إجراءات التعبئة العامة. ولم تبدّل السلطة شيئاً في أدائها طوال هذه الفترة، لا بل استغلّت ظروف كورونا، ومرّرت المشاريع في جلسات مجلس الوزراء، واستمرت في التوقيفات والاستدعاءات الكيدية. لكنها تعلم جيداً أن جمر الثورة تحت رماد كورونا. فكان أمس مشهد احتجاجي أول ينذر بالمزيد لاحقاً، بدءاً من الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل.

Advertisements

ثوار في الوزارة

نجح أمس ناشطون وناشطات من “الحركة الشبابية للتغيير” وغيرها، في الدخول إلى وزارة الاقتصاد، والثبات فيها لساعات لحين وصول الوزير. كان الهدف من ذلك وضعه أمام مسؤولياته. تمّ الأمر، وحصل ما هو أكثر، إذ وضعوا نعمة تحت المجهر، وبانت طينته أيضاً. صمد الثوار في الوزارة مردّدين الشعارات ضد الفساد وغلاء الأسعار والتلاعب بها، إضافة إلى الدور شبه المعدوم لوزارة الاقتصاد في مراقبة السوق والمحتكرين. وجرت المواجهة مع الوزير، الذي اعترف خلالها بعجزه عن تأدية مهامه. قال إنّ الوزارة تعمل ضمن ما هو متوافر من عديد، ورمى المسؤولية على القضاء والأجهزة الأمنية. والنتيجة أنّ الثوار سيصعّدون في حال لم تتّخذ الوزارة قرارات صارمة وممارسات فعلية، لوقف الاحتكار وكبح الأسعار.

احتجاجات في المناطق

وفي صيدا، تحرّكت مجموعة من الناشطين أيضاً فاعتصمت أمام مصرف لبنان. ردّدوا الشعارات المندّدة بالسياسة المالية، وبارتفاع سعر صرف الدولار واحتجاز أموال المودعين. نقلوا شكوى كل المواطنين من سياسة المصارف.

وفي طرابلس تجمّع العشرات أيضاً في ساحة النور احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، هتفوا ضد السلطة وضد سياسات الحكومة وعجزها عن حل الأزمة. لا يرى هؤلاء، كما الآلاف غيرهم، إلا السوء من قرارات الحكومة. عادت الهتافات إياها، كما عاد الصدام مع القوى الأمنية. سقط عشرة جرحى. ولا يبدو أن الغضب سيخمد.

وفي غزّة البقاعية، احتشد عشرات النساء في البلدة وعملن على قطع الطريق احتجاجاً على توقيف القوى الأمنية لأحد أبناء القرية. كل هذه الاحتجاجات جاءت لتؤكد أنّ لا شيء تغيّر لدى اللبنانيين المنتفضين على السلطة، تماماً كما لم تتغيّر السلطة في تعاملها تجاه المواطنين.

جاءت هذه التحرّكات لتؤكد أنّ في الثورة نبض مستمر. والاستمرار فيها واجب إنساني، لأنّ في هذه السلطة، وزير يبحث عن انتصار فأعلن النصر المبكر على كورونا. ووزيرة حملت متر القياس للتأكد من المسافة التي تركها الصحافيون بين كراسيهم في مؤتمرها الصحافي. وآخر عبّر عن إنجاز من خلال توقيف سارق مسلّح لإحدى الصيدليات. ورابع، راوول نعمة، قال أمس للناشطين في الوزارة “أنا تَيس”. فردّ عليه أحدهم “ونحن أصحاب حق”. ربما لم يفهم الردّ لأنه لا يرى في لقمة عيش الناس حقاً، وليكون الردّ أوضح: الثورة أتْيَس.

#بتصرف من موقع المدن