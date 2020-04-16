لبنان | غرفة العمليات الوطنية: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات يصل الى 663 حالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 أبريل 2020 06:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 أبريل 2020 06:15 مساءً - مشاركة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات الى 663.

وأشار التقرير الى أنه تم تسجيل 85حالة شفاء، و21 حالة وفاة.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 138

بيروت 114

كسروان 76

بشري 64

بعبدا 56

جبيل 47

زغرتا 33

عكار 26

الشوف 19

البترون 17

عاليه 17

طرابلس 14

صيدا 12

صور 9

الكورة 6

بعلبك 4

المنية الضنية 3

بنت جبيل 3

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فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، جزين، حاصبيا، والهرمل، لم تُسجِّل فيها أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الخميس، 15633 فحص كورونا.