لبنان | غرفة العمليات الوطنية: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات يصل الى 663 حالة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات الى 663.
وأشار التقرير الى أنه تم تسجيل 85حالة شفاء، و21 حالة وفاة.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 138
بيروت 114
كسروان 76
بشري 64
بعبدا 56
جبيل 47
زغرتا 33
عكار 26
الشوف 19
البترون 17
عاليه 17
طرابلس 14
صيدا 12
صور 9
الكورة 6
بعلبك 4
المنية الضنية 3
بنت جبيل 3
فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، جزين، حاصبيا، والهرمل، لم تُسجِّل فيها أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الخميس، 15633 فحص كورونا.
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