لبنان | “كرتونة البيض” بـ 11 ألف ليرة والحل عند وزير الاقتصاد.. لا تشتروها!

أشار وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، إلى أنه “في لبنان لا صناعة لدينا كافية، و70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونحن نتحرك، ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات”.

وخلال استقباله شبان من الحراك المدني في مكتبه بالوزراة، قال نعمة: “نحن كوزارة لا قدرة لدينا على التنفيذ، وإذا حصل احتكار لسلعة معينة مثل “كرتونة البيض” التي بات سعرها 11 ألف ليرة على المواطنين التوقف عن شراء هذه السلعة كي يُضطرّ المحتكرون لخفض سعرها”.

وأضاف، “يجب تغيير قانون حماية المستهلك وهناك مشروع قانون نعمل لإقراره، والرئيس نبيه برّي اطلع عليه وقال إنه مهم ويجب إقراره سريعًا”.

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و منذ بداية أزمة الدولار وقبل انطلاق التظاهرات في تشرين الأول، بدأت أسعار المنتجات في لبنان بالارتفاع إذ أن معظمها يتم اسيراده من الخارج أو يتطلب مواد أولية أو مواد تعبئة مستوردة ويدفعها التجّار بالدولار الأميركي.

ولكن الارتفاع الجنوني الأخير للأسعار منذ نحو شهرٍ تقريباً بلغَ مستوىً عالياً إذ وصلَ إلى نسبة 30 في المئة فقط في آذار، وسط حالة التعبئة العامة التي يعيشُها لبنان للحدّ من انتشار فيروس #كورونا.

ويذكر ان سعر صرف الدولار مازال في تصاعد, حيث بلغ سعر الصرف اليوم 3050- 3100 ليرة عن الصرافين.