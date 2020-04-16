لبنان | دياب: الحكومة تحقق نجاحا بالاجراءات لمواجهة كورونا حتى الساعة.. ونركّز على الشأن الاجتماعي

اكّد رئيس الحكومة حسان دياب إلى انّ “الحكومة تحقق نجاحاً بالاجراءات لمواجهة كورونا حتى الساعة وعلينا الاستمرار في تطبيقها لمنع انفلات الامور”.

وأضاف في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: “المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركّز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان”

وتابع: “نركز على الشأن الاجتماعي، وللأسف، حصل تأخير بتوزيع المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة للعائلات المحتاجة بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام”.

امّا بالنسبة لمشروع خطة الإصلاح المالي، فقال دياب: “نحن أطلقنا ورشة النقاش، بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة”