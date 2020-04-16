لبنان | اتحاد نقابات المخابز والأفران: لا خبز خارج الأفران بدءاً من الإثنين!

عقد اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان اجتماعًا إستثنائيًا، في حضور نائب رئيس الاتحاد علي ابراهيم، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف، رئيس نقابة تجمع اصحاب الأفران والباتيسري رياض السيد ورئيس نقابة أصحاب الأفران في الشمال طارق المير.

وبحث المجتمعون، في “نتائج الإجتماع الذي عقده الإتحاد مع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة وعدم التوصل الى اتفاق على مطالب الإتحاد”.

وعبَّر الإتحاد في بيان إثر الاجتماع، عن أسفه لأن يعلن للرأي العام ان “المفاوضات مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة لم تؤد الى اتفاق حول كلفة ربطة الخبز مما يؤثر سلبا على قدرة الأفران على توزيع الخبز خارج الفرن”.

وقرَّر “وقف توزيع الخبز الى المناطق اللبنانية كافة، والإبقاء على بيع الخبز في صالات الأفران دون سواها، اعتبارا من صباح يوم الاثنين 20 نيسان 2020 بالسعر والوزن الحالي”.

وأعلن عدم مسؤوليته “عن الاكتظاظ الذي سيحصل أمام الأفران.