لبنان | مطار بيروت سيفتح أبوابه من جديد لمن يرغب بالعودة

بعد انتهاء المرحلة “أ” من تأمين عودة المغتربين اللبنانيين في الخارج، حيث قُسموا فيها دفعات في الطائرات التي تولت نقلهم، بإشراف وتنسيق بين وزارات الأشغال العامة والخارجية والصحة والداخلية.

ومع إتمام المرحلة الأولى من عملية إجلاء المغتربين، عادت الأصوات المطالبة بإعادة الرعايا اللبنانيين لرفع الصوت مجددا لإستكمال ما تبقى من مراحل في اطار الخطة التي وضعتها الحكومة.

إلاّ ان متابعة العملية ينتظر كما تقول مصادر شاركت في الخطة، تقييم المرحلة الأولى وظهور نتائج الفحوص المخبرية والتقارير المناطقية لتطور كورونا.

إنطلاق المرحلة المقبلة المقررة في 27 نيسان وفق المصادر متوقف على عدة معطيات. أولاً، انتظار نتيجة الحجر المنزلي وتطور الاصابات، وقد سُجّلَت رسميا حتى الآن أقل من 30 حالة مؤكدة (27 اصابة من مجموع 2700 مغتربا حضروا على متن الطائرات).

قرار وقف الرحلات كان مقرراً سلفا لمدة اسبوعين من اجل التثبت من رقم المصابين، وإفساحا في المجال لعملية مسح ميداني تقوم بها الفرق الصحية في المحافظات لتحديد العدوى المجتمعية.

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في التقييم الأولي تؤكد المصادر ان النتائج حتى اليوم مطمئنة وتشجع على استكمال المسار في المرحلة المقبلة، لكن الأمر مرتبط بالتفاصيل المتعلقة وما تبقى من مهلة الأربعة عشر يوما التي اعطتها الحكومة.

ووفق المشاركين في عملية الإجلاء التجربة، فقد كانت متعبة وخطيرة للطواقم الصحية والأجهزة الأمنية وفريق وزارة النقل ووزارة الصحة، والعمل الذي حصل قبل وصول الطائرات متعِب ايضاً. في المتابعة اليومية لحالات المصابين ومن هم في الحجر، ومكلفة لفحوصات الpcr ، لكنها لا تُقَاس بأمن وسلامة العائدين والمجتمع اللبناني.

بناء على التقرير الذي سيتم رفعه الى مجلس الوزراء، تُستأنَف الرحلات ويُعاد فتح المطار ثانية امام من يرغب بالعودة. ووفق إحصاءات وزارة الخارجية هناك نحو 20 الفاً مسجلين إلاّ ان الرقم مرشح للارتفاع وفق تطورات انتشار كورونا في دول الانتشار.