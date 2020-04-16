لبنان | طائرة مساعدات صينية على متنها هبة مقدمة إلى الطاقم الطبي في لبنان

حطت طائرة المساعدات الصينية منتصف ليل أمس في مطار رفيق الحريري الدولي محملة بالمساعدات الطبية، وهي عبارة عن هبة مقدمة من الحكومة الصينية الى الطاقم الطبي في لبنان.

وصباح اليوم وصل وزير الصحة العامة حمد حسن عند الساعة التاسعة صباحا إلى المطار – مبنى الشحن بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي ووزير الأشغال ميشال نجار .

وزير الصحة ومن المطار و بعد تسلمه الهبة الصينية بحضور السفير الصيني في لبنان قال إن العيّنات التي أُخذت عشوائياً في الأسبوع الأخير أظهرت مؤشرات إيجابيّة ونحن في طور إجراء المزيد من الفحوصات لتتبع الحالات

وشكر الوزير جمهورية الصين على هذه الهبة وأكد انه رغم كلّ التحديات بيّنت الصين أنها على قدر آمال الصداقة ورسالة الإنسان واضحة وناصعة.

من جانبه قال السفير الصيني أن شحنة المساعدات تحتوي دفعة المساعدات على 3 آلاف وحدة من فحص الـpcr و200 ميزان حراري يدوي

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وأكد قائلاً أن هذه الهبة لدعم لبنان في جهوده ضد الحرب على وباء الكورونا.

وأضاف السفير: نحن على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية والشعب للتغلب على الصعوبات ومستعدون لتقديم المزيد من المساعدات اذا اقتضت الحاجة واتمنى للبنان الانتصار على مرض كورونا في المستقبل القريب.