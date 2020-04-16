لبنان | تصفية في وضح النهار.. من هو القيادي في حزب الله الذي حاولت الطائرة الإسرائيلية اغتياله؟

في ظل انشغال العالم بتداعيات انتشار فيروس كورونا، لا تزال حرب الاغتيالات والاستخبارات قائمة بين الأذرع المتصارعة في المنطقة.

فقد نفذت طائرة مسيّرة إسرائيليّة هجوماً صاروخيا أمس الأربعاء على سيارة قرب نقطة المصنع، الواصلة بين دمشق وبيروت ضمن الأراضي السورية في منطقة جديدة يابوس.

وأفادت المعلومات الأولية عن استهداف طائرة مسيرة بدون طيار لسيارة جيب شيروكي لون اسود على الحدود اللبنانية السورية، حيث سمع دوي انفجاريين في منطقة الحيدري – جديدة يابوس.

وذكرت مصادر أن السيارة المستهدفة كانت تقلّ عناصر من حزب الله اللبناني إلى سورية، في حين اكتفت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء الإشارة إلى استهداف السيارة والقول إنها “مدنيّة”، ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل النظام السوري.

و نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مصدر مطلع في ​طهران​، أن قيادياً في “​حزب الله​” يدعى عماد كريمي، هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية داخل ​الأراضي السورية​ قرب الحدود مع ​لبنان​، وأن الصاروخ الأول لم يصب السيارة، الأمر الذي سمح لركابها بالفرار قبل أن ينجح الصاروخ الثاني في إصابتها.

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فيما أشارت قناة “العربية”، الى أن “الصاروخين استهدفا مصطفى مغنية نجل القيادي السابق في حزب الله عماد مغنية وضابط إيراني في الحرس الثوري”.

ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار “بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات”.