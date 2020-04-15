لبنان | شفاء مصابين اثنين في صيدا.. و LAU تجري فحوصات لمواطنين في شكا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 أبريل 2020 10:15 مساءً - أعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع أن اثنين من مرضى الكورونا الخمسة في صيدا المثبتة إصابتهم مخبريا، قد تماثلا للشفاء وخضعا لفحوصات مخبرية جاءت نتيجتها سلبية.

وقال إنّ أوضاع جميع المصابين الباقين تتم متابعتها يوميا “وهم بحال جيدة ولا يعانون من عوارض، كما أنهم ملتزمون بالحجر المنزلي”.

أمّا بالنسبة لجميع العائدين من الخارج إلى مناطق قضاء صيدا والضواحي وعددهم 32، فأشار إلى أنّهم يلتزمون الحجر المنزلي في مناطقهم مع متابعة اللجنة يومياً لأوضاعهم من خلال الإتصال بهم بالتنسيق مع شرطة بلدية صيدا والقوى الأمنية ولجنة إدارة الكوارث.

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فحوصات لمواطنين في شكا

من ناحية أخرى أجرى الفريق الطبي والمختبر النقال المقدم من الجامعة اللبنانية الاميركية LAU فحص الـ PCR لـ24 مواطنامن بلدة شكا، بالتعاون مع البلدية وبحضور رئيس البلدية فرج الله الكفوري، نائب الرئيس انطوان ابي شاهين، نقيب اطباء لبنان الشمالي عضو مجلس بلدية شكا سليم ابي صالح، في مستشفى شكا البلدي، على ان تصدر نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة.

وتم الكشف على الاشخاص بالتنسيق مع نقيب الاطباء ولجنة الطبية في خلية الازمة خاصة ممن تخالطوا بالفترة الاخيرة وتواجدوا في اماكن مكتظة ومن ضمنهم شرطة البلدية واشخاص يوزعون مساعدات على عائلات البلدة واشخاص تخالطوا مع مرضى كورونا من قبل، واشخاص قد اصيبوا بالكورونا وباتوا في اخر فترة الحجر المنزلي .

وكان عناصر من شرطة بلدية شكا ومتطوعون، اتخذوا اجراءات لتأمين المسالك للوصول الى المختبر في الباحة الخارجية للمستشفى.