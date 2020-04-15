لبنان | في وضح النهار.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية السورية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 أبريل 2020 04:14 مساءً - قالت وسائل إعلام وناشطون أن طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة قرب نقطة المصنع، الواصلة بين دمشق وبيروت، اليوم، الأربعاء.

وتفيد المعلومات الأولية عن استهداف طائرة مسيرة بدون طيار لسيارة جيب شيروكي لون اسود على الحدود اللبنانية السورية، حيث سمع دوي انفجاريين في منطقة الحيدري – جديدة يابوس.

وذكرت مصادر أن السيارة المستهدفة كانت تقلّ عناصر من حزب الله اللبناني إلى سورية، في حين اكتفت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء الإشارة إلى استهداف السيارة والقول إنها “مدنيّة”، ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل النظام السوري، ولم تعرف الشخصيّة التي كانت المركبة تقلّها.

وتعتبر النقطة التي تعرضت فيها السيارة للاستهداف ضمن الأراضي السورية في منطقة جديدة يابوس.

وأفاد شهود عيان أنّ “السائق تمكن من الهروب بعد أن أخطأ الصاروخ الأول هدفه”. ولم تسفر الاستهداف عن إصابات، بحسب الإعلاميين.

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ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار “بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات”.