لبنان | وزارة الصحة تنشر جداول بيانية حول وضع اللبنانيين الوافدين من الخارج

أصدرت وزارة الصحة تقريرا مفصلا عن عدد اللبنانيين الذين وصلوا الى لبنان من الخارج في ظل أزمة كورونا.
وأفادت الوزارة بأن مجموع عدد اللبنانيين القادمين خلال الرحلات التجارية بلغ 2317، وعدد القادمين في الرحلات الخاصة هو 356. ولفتت الى أن عدد الذين أجروا فحص الـPCR قبل المجيء الى لبنان هو 175، ونحو 126 منهم في لندن بفضل تأمين الفحص من قبل السفارة اللبنانية، و48 من نيجيريا وشخص واحد من الامارات.
وأوضحت أن نسبة الحالات الايجابية من مجموعة القادمين هي 1.2%. كما نشرت الوزارة عدد الحالات المثبتة بسحب البلد.
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