لبنان | اللجنة الوزارية لعودة المغتربين تقرر استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين

أشار المكتب الإعلامي ب​السراي الحكومي​، إلى أن “رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، ترأس ظهر اليوم اجتماع لجنة البيئة الوزارية في السراي الحكومي، درس خلاله المجتمعون تقرير ​مجلس الإنماء والإعمار​ المتعلق ب​مطمر برج حمود​”.

ولفت المكتب إلى أن المجتمعون تداولوا “الاستراتيجية الوطنية لإدارة ​النفايات الصلبة​، ومناقشة بنودها”، موضحاً أن “اللجنة ستسكمل عملها الأسبوع المقبل”.

كما أكد أن “دياب ترأس ترأس مساء اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية لعودة المغتربين في السراي الحكومي، أوصى فيه المجتمعون برفع عدد فحوصات الـ PCR اليومية في ​لبنان​، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين”.

ولفت المكتب إلى أن “وزارتا الخارجية والأشغال ستعملان خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري.