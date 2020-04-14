لبنان | التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية بشأن “كورونا”

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السرايا الحكومية تقريرها اليومي حول وباء “كورونا” المستجد.
وأعلنت “ارتفاع عدد المصابين إلى 641 بعد تسجيل 9 حالات جديدة”، مشيرة إلى أن “14007 فحصاً أُجري حتى الان نتج منها 21 حالة وفاة و641 حالة إصابة و80 حالة شفاء من فيروس كورونا في لبنان منذ بداية تفشي الفيروس في 21 شباط حتى اليوم”.
وأوضح التقرير، أن “لبنان سجل 9 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مقمين و2 وافدين”.
وجاء توزيع الإصابات على الأقضية وفقًا للآتي:
المتن 129
بيروت 112
كسروان 74
بشري 61
بعبدا 55
جبيل 47
زغرتا 33
البترون 17
عكار 24
الشوف 19
عاليه 16
طرابلس 14
صيدا 12
الكورة 6
صور 6
بعلبك 4
المنية – الضنية 3
بنت جبيل 3
قيد التدقيق من وزارة الصحة 3
النبطية 1
زحلة 1
مرجعيون 1.
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