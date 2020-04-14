لبنان | التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية بشأن “كورونا”

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السرايا الحكومية تقريرها اليومي حول وباء “كورونا” المستجد.

وأعلنت “ارتفاع عدد المصابين إلى 641 بعد تسجيل 9 حالات جديدة”، مشيرة إلى أن “14007 فحصاً أُجري حتى الان نتج منها 21 حالة وفاة و641 حالة إصابة و80 حالة شفاء من فيروس كورونا في لبنان منذ بداية تفشي الفيروس في 21 شباط حتى اليوم”.

وأوضح التقرير، أن “لبنان سجل 9 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مقمين و2 وافدين”.

وجاء توزيع الإصابات على الأقضية وفقًا للآتي:

المتن 129

بيروت 112

كسروان 74

بشري 61

بعبدا 55

جبيل 47

زغرتا 33

البترون 17

عكار 24

الشوف 19

عاليه 16

طرابلس 14

صيدا 12

الكورة 6

صور 6

بعلبك 4

المنية – الضنية 3

بنت جبيل 3

قيد التدقيق من وزارة الصحة 3

النبطية 1

زحلة 1

مرجعيون 1.