لبنان | حسم 20% من فاتورة مشتركي المولدات في صيدا وجوارها في نيسان و25% في ايار

عقد محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، صباح اليوم، اجتماعا في مكتبه في سرايا صيدا مع ممثل اصحاب المولدات في المدينة وجوارها علي بوجي، أثمر بموجب طلب المحافظ ضو، مساهمتهم في التخفيف عن كاهل المواطنين معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، إلى تخفيض كلفة الاشتراك على المستهلكين لمعدل الـ5 امبير بنسبة 20% من قيمة اشتراكهم لشهر نيسان على أن يتم حسم اخر في أول ايار يتراوح بين 20 و25 %.

اثر الاجتماع، وبعد الاجتماع قال بوجي: “اجتماعنا مع المحافظ ضو انقسم الى شقين، الاول له علاقة بتسهيل عمل الموظفين بسياراتهم وتأمين التنقل لهم في ظل قرار وزير الداخلية لسير المركبات ضمن ارقام اللوائح، لنؤمن خدمات الصيانة للمشتركين على مدى 24 ساعة ضمن آلية عمل تراعي الالتزام بمقررات التعبئة العامة وقرار حظر التجول، لنقوم بتلبية المشتركين وحل مشاكلهم بالشكل المطلوب”.

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وتابع: “أما الشق الاخر، ولاننا من الناس وللناس، ونزولا عند طلب المحافظ ضو سنساهم أسوة بمختلف القطاعات في التخفيف من اعباء المواطنين الاقتصادية والمعيشية بحسم 20 % من فاتورة شهر نيسان وحسم آخر في أول ايار يتراوح ما بين الـ 20 و 25 % فقط على 5 أمبير”.

وبالنسبة للمشتركين بـ 10 أمبير، قال: “هذا الامر سنعالجه وسيتم النظر في آلية تخفيض، ولكن بنسبة أقل”. وطلب من المواطنين “تركيب عدادات تمكن المواطن من التحكم بمصروف فاتورته بما يتلائم مع دخله الشهري ويتعاون معنا بشكل افضل”.

وختم: “بادرتنا هذه كانت بالاتفاق مع المحافظ ضو ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي، كي لا يبقى في العتمة أي بيت غير قادر على تسديد فاتورة اشتراكه”.