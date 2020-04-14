لبنان | المحامي نبيل الحلبي يرد على مواقع الفتنة.. هذا دور الشيخ بهاء الحريري

بعد كثرة الشائعات حول دور وخلفية واهداف المنتديات الشبابية التي قام الناشط الحقوقي المحامي نبيل الحلبي بتشكيلها قبل بضعة اشهر على اندلاع ثورة ١٧ تشرين ، والتي اتخذت شكل طاولات سياسية اجتماعية وورشات عمل وبحث في اكثر من منطقة حول جوهر الأزمة اللبنانية والأسباب التي أوصلت اللبنانيين الى الضائقة الاقتصادية والاجتماعية .

جاء الرد من المحامي نبيل الحلبي الذي وصف المنتديات بأنها مبادرة شبابية من المجتمع المدني اللبناني ، وهي نواة فكر سياسي اجتماعي جديد يعمل على بناء قواعد شعبية تؤسس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتعيد بناء المؤسسات وحكم القانون ، ومبدأ فصل السلطات وإستقلال القضاء والأجهزة الأمنية ، وبحصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية التي يناط بها وحدها مهام الدفاع الوطني بدون شراكة مع اي مكوّن مهما كانت العناوين والتبريرات .

يضيف الحلبي قائلاً ” ان المنتديات تبعها تنسيقيات مناطقية ومن بعدها لجان تنسيق محلية للوصول الى اكبر عدد من القواعد الشعبية ، وهي ما اطلقت عليها صباح اليوم احدى المواقع الإخبارية مصطلح (شُعب) واراد صاحبها ان يعطيها -من باب التحريض- دورًا امنياً ، أو كما أراد الذين يقفون خلفه من اجل تخويف الناس من نشاطنا المدني السلمي العلني ، وكأن الناس ينقصهم أفلام رعب جديدة وسخيفة مثل التي درجت منظومة الفساد وبارونات الحرب والمحاور على إنتاجها عند مفترق كل حدث ينذر بغضب الناس عليها !

وعن علاقته بالشيخ بهاء الحريري يقول المحامي نبيل الحلبي :

” تربطني علاقة اخوية متينة بالشيخ بهاء الحريري منذ اكثر من عشر سنوات وأنا افتخر بهذه العلاقة ، وبعد إطلاق مشروع المنتديات تواصلت معه وطلبتُ دعمه ومساندته ، وهو بدوره لم يتأخر لحظة عن تلبية الحاجات اللوجستية لهذا المشروع الوطني الواعد ، وهو الذي أعلن وقوفه الى جانب شبان وشابّات ثورة ١٧ تشرين منذ انطلاقتها ولم ينعت المتظاهرين السلميين بالمرتزقة كما فعل رموز منظومة الفساد الذين أوصلوا البلاد والعباد الى حافة الهلاك ..!”

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وفي سؤاله عن دور سياسي للشيخ بهاء الحريري يجيب الحلبي :

” على مدار العشر السنوات الماضية كنتُ الح عليه بشكلٍ دائم ومستمر بالتدخل والدخول في المعترك السياسي في لبنان وكان يرفض بشدّة ، وكان يقول لي بالحرف لا يمكن ان تجمعني مع هؤلاء الفاسدين ساحة واحدة ..”

يضيف الحلبي :” بعد الحركة الاعتراضية التي قمنا بها في ١٤ شباط في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ، خرج الشيخ بهاء عن صمته وأعلن في بيان وزعه مكتبه الإعلامي موقفه من الأحداث ، محمّلاً كامل المسؤولية لما آلت اليه الأوضاع في البلاد الى منظومة الفساد ، معلناً وبشكلٍ واضح تأييده للشباب الثائر الراغب في التغيير والعبور الى دولة حقيقية ، وأنا وبحكم العلاقة المتينة مع الشيخ بهاء أؤكد انَّ أبا رفيق لا يرغب ولا يريد ، ولا يسعى ان يكون رئيساً للحكومة في لبنان .. لا اليوم ، ولا غدًا ، ولا بعد مئة عام ، وهو داعم لمشروع التغيير السلمي ومشروع بناء دولة حديثة ديمقراطية تحفظ حقوق الإنسان ، وهو كمواطن لبناني يفعل ما يراه مناسباً وصالحاً لبلده وأهله اللبنانيين “.

ولدى اتصالنا بالمكتب الإعلامي للشيخ بهاء الحريري للتعقيب على ما ورد في كلام المحامي نبيل الحلبي .

اكّد المكتب الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري ما جاء على لسان المحامي نبيل الحلبي ودعمه في الدور الوطني الواجب الذي يقوم به .