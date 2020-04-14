لبنان | توقعات الطقس في منتصف نيسان.. لبنان على موعد مع البرق والرعد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:16 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع ضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجيا بدءا من بعد الظهر حيث يتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة مساء لتساقط أمطار متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال حدوث برق ورعد.

Advertisements

الجمعة: غائم اجمالا خلال الفترة الصباحية واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة، يتحسن الطقس تدريجاً بدءاً من الظهر ويتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم.

درجات الحرارة المتوقعة على السواحل من 12 إلى 23 درجة، في الجبال من 9 درجات إلى 20 درجة وفي الداخل من 10 درجات إلى 25 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية ، سرعتها بين 15 و30 كم/س

الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 18°م.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,09 ساعة غروب الشمس: 19,09.