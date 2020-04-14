لبنان | وزارة الصحة: 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أيضاً أن الفحوص التي أجريت للركاب الذين وصلوا أمس في 13 نيسان على متن الرحلات الآتية من كل من باريس وجدة والغابون جاءت كلها سلبية.
وشددت الوزارة على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية لمدة اربعة عشر يوما، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.
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